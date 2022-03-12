Херсонский облсовет собрался на срочное заседание и принял обращение к мировому сообществу: заявил, что Херсон – это Украина и останется ее частью

"Мы сегодня провели срочное заседание областного совета при участи Офиса президента. Мы приняли обращение к мировому сообществу, ко всем уровням власти, что Херсон – это Украина, останется Украиной и Херсон – это часть унитарной Украины, независимой. И никаких псевдореферендумов быть не может", – сказал Хлань, трансляцию ведет канал "Рада".

По его словам, заседание прошло по видеосвязи.

Общественное, ссылаясь на депутата облсовета Сергея Рыбалко, сообщило, что решение об обращении поддержали 44 депутата облсовета.

Хлань рассказывал сегодня, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "Херсонской народной республики".

Дату "референдума" пока не объявляли, говорит депутат.

"Они отрабатывают вопрос наличия областных депутатов в пределах области, звонят депутатам. Некоторым депутатам начинают говорить о сотрудничестве и лояльности, пока мягко угрожая. Но я думаю, что вскоре это будут угрозы жизни нашим депутатам", – сказал Хлань.

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