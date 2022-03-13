Фонд Яценюка отправил в Киев гуманитарную помощь

"Сегодня фонд Арсения Яценюка Open Ukraine направляет гуманитарную помощь в Киев. Это первый груз в столицу. В дальнейшем планируем производить такие отправления регулярно. Буквально через несколько дней продукты питания получат жители районов Киева и пригорода, пострадавшие в результате российской агрессии", – сообщили авторы релиза.

Фонд отправил в Киев одну тонну колбасных изделий, девять тонн тушенки из Румынии, восемь тонн круп, четыре тонны рыбных консервов, четыре тонны овощей (суповой набор), 25 тонн муки и 10 тонн воды.

В Киеве прием и распределение помощи организует мэр города Виталий Кличко.

Пресс-служба фонда сообщила, что организация с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину оказывает помощь медикам, защитникам Украины и гражданам, которые попали в беду. Общая сумма помощи составила 15 млн грн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)