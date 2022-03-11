Кличко показал работу гуманитарного штаба столицы

"Сегодня проверил работу гуманитарного штаба, созданного столицей. Уже организована и работает вся логистика по получению помощи, оказанию ее наиболее уязвимым категориям киевлян и созданию стратегического резерва города по товарам и средствам первой необходимости", – рассказал Кличко.
Он выложил видео, с которого можно узнать об особенностях работы штаба, куда обращаться, чтобы помочь или получить помощь.
"Можем четко говорить, чтобы люди не волновались: запас еды у нас есть. Хочу также поблагодарить всех, кто помогает в этих условиях, – всех волонтеров", – сказал Кличко во время посещения центра.
Война России против Украины. Главное
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. В столице Украины после массового вторжения РФ в Украину 24 февраля осталось около 2 млн жителей.
Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.
7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.
11 марта в министерстве обороны Великобритании сообщили со ссылкой на обновленные данные разведки, что российские сухопутные войска продолжают продвигаться ограниченно по территории Украины, однако в ближайшие дни РФ может готовиться к новой атаке на Киев.
По данным спутниковых снимков компании Maxar Technologies, российская военная колонна к северо-западу от Киева, протянувшаяся более чем на 64 километра, в значительной степени рассредоточилась.