Кличко показал работу гуманитарного штаба столицы

"Сегодня проверил работу гуманитарного штаба, созданного столицей. Уже организована и работает вся логистика по получению помощи, оказанию ее наиболее уязвимым категориям киевлян и созданию стратегического резерва города по товарам и средствам первой необходимости", – рассказал Кличко.

Он выложил видео, с которого можно узнать об особенностях работы штаба, куда обращаться, чтобы помочь или получить помощь.

"Можем четко говорить, чтобы люди не волновались: запас еды у нас есть. Хочу также поблагодарить всех, кто помогает в этих условиях, – всех волонтеров", – сказал Кличко во время посещения центра.





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