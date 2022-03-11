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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спутниковые снимки показывают, что 40-километровая колонна российских войск под Киевом рассредоточилась

В Берестянке находятся бензовозы и, предположительно, реактивные системы залпового огня
В Берестянке находятся бензовозы и, предположительно, реактивные системы залпового огня
Фото: EPA

Спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что многокилометровая колонная российский войск, которая находилась под Киевом, сейчас в значительной степени рассредоточена, сообщил телеканал CNN.

Колонна находится на северо-западе от Киева. 

Последние снимки были сделаны в 11.37 10 марта. Они показывают, что "некоторые элементы конвоя", длину которого ранее оценивали в более чем 60 км, переместились в лес вблизи села Лубянка Бородянского района Киевской области. Там же рядом находится буксируемая артиллерия. 

Часть техники находится в лесу возле Лубянки. Фото: EPA
Часть техники находится в лесу возле Лубянки. Фото: EPA

Часть военных автомобилей стоит в жилых районах села Озера Бородянского района. В селе Берестянка этого же района находится несколько бензовозов и, как предполагают в Maxar Technologies, реактивные системы залпового огня (они стоят в поле возле деревьев). 

Колонна заканчивается к юго-востоку от поселка Иванков Вышгородского района Киевской области. Там на проезжей части все еще можно увидеть несколько грузовиков и военную технику.

Колонна заканчивается возле Иванкова. Фото: EPA
Колонна заканчивается возле Иванкова. Фото: EPA

Конвой приблизился к Киеву на прошлой неделе, но потом его движение застопорилось. В Пентагоне предполагали, что конвой застрял из-за нехватки топлива и продовольствия. Кроме того, в США считают, что украинские военнослужащие обстреляли колонну противотанковыми ракетами, сообщило агентство Associated Press. В министерстве обороны США была информация, что в последние дни часть автомобилей из этой колонны съехали с дороги в сторону леса, но подтверждений этому не было

9 марта журналисты немецкой газеты Die Zeit взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского и спросили о конвое. Они предположили, что задача этих военных – "осада столицы, изнурение горожан путем длительного обстрела с целью вынудить таким образом к капитуляции Украины", и спросили, боится ли он сражения в условиях окружения. 

Зеленский ответил, что нет и что Украина показала всему миру, что она способна обороняться. По его мнению, это не Украина должна бояться, а "политики всего мира", потому что есть риск, что поведене РФ станет примером для других государствах, которые "захотят повторить [это] в отношении своих соседей". Все потенциальные агрессоры мира должны знать, что их ожидает, если они начнут войну, подчеркнул глава государства. 

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение 10 марта оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузовая, Гореничи, Буча, Демидов (все находятся в Киевской области) и блокировать Киев. 

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил CNN, что за последние сутки российские войска продвинулись вперед примерно на 5 км в районе аэропорта Гостомеля под Киевом. По данным Пентагона, оккупанты продолжают двигаться в сторону Киева по двум параллельными линиям. Российские войска находятся примерно в 40 км от Киева. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергают.

Пока российским войскам не удалось полноценно войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе.

1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Киев, война, Пентагон, агрессия, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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