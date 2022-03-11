РФ сосредоточила силы на захвате Мариуполя и Северодонецка, пытается блокировать Киев, но армия деморализована и несет большие потери – Генштаб ВСУ

Российская армия несет большие потери в личном составе (на фото – обожженные документы российского военнослужащего) и технике, сообщили в Генштабе ВСУ Фото: ЕРА

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 24.00 10 марта, опубликованной в Facebook.

Оккупанты несут большие потери в технике и личном составе, сообщили в Генштабе. В связи с потерями они продолжают формировать резерв на территории РФ.

"На Полесском направлении противник пытается прорвать оборону защитников Украины в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев. На Северском направлении противник остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова. Не исключается дальнейшее перемещение противника в направлении Броваров с востока. На Харьковском направлении противник продолжает безуспешные попытки блокировки города с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов", – сказано в сводке.

В Генштабе сообщили, что армия РФ на Донецком и Таврийском направлениях сосредоточила силы на захвате городов Мариуполь и Северодонецк.

"На Южнобузском направлении оккупанты пытались закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над городом Николаев и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог. Российские оккупанты остановлены, деморализованы и несут значительные потери. В Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на нашей стороне и заставили корабли оккупантов вернуться в военно-морские базы и пункты базирования", – добавили в Генштабе.

В дневной сводке также сообщалось об освобождении села Бакланова Муравейка в Черниговской области. В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты искали, как сдаться в плен, заявили в Генштабе.

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