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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ отрицает нанесение авиаударов по Мариуполю, хотя Лавров признал: Россия целенаправленно бомбила роддом

В результате удара по роддому пострадало 17 человек, еще три погибли (в том числе маленький ребенок), но российская пропаганда утверждает, что рожениц и персонал оттуда выгнали
В результате удара по роддому пострадало 17 человек, еще три погибли (в том числе маленький ребенок), но российская пропаганда утверждает, что рожениц и персонал оттуда выгнали
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 10 марта высказал версию об авиаударе на роддом и детскую больницу в Мариуполе Донецкой области, которая противоречит позиции министерства иностранных дел РФ. Его цитирует ТАСС.

9 марта российские оккупанты совершили авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. Россия сбросила на Мариуполь 500-килограмовые бомбы, сказал президент Украины Владимир Зеленский. В результате атаки погибли трое человек, 17 получили ранения. Национальная полиция квалифицировала событие по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 марта после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Турции признал, что российская армия намеренно бомбила больницу и роддом в Мариуполе. Он заявил, что роддом был "захвачен" батальоном "Азов", а рожениц и персонал якобы выгнали.

В то же время Лавров сказал, что видел репортажи из Мариуполя, свидетельствующие о том, что в здании были роженицы и они получили ранения. 

Конашенков сказал уже после этого, что "абсолютно никаких задач" российская авиация "в районе Мариуполя не выполняла". Он повторил пропагандистские утверждения о "националистах" в больнице, назвал атаку на медучреждение "срежиссированной провокацией" и обвинил в ней "карателей, запертых в городе". 

Пресс-служба полка "Азов" отреагировала на заявления российской пропаганды. 

"Да, паскуда, теперь каждая беременная женщина – "Азов". И только что родившийся ребенок – "Азов". И пожилые люди, дом которых развален вашими извергами – Азов. И ушедший в тероборону мужчина, чтобы защитить свою семью – "Азов". И боец полка, которого вы так боитесь, который не пускаетет вас в Мариуполь – "Азов". Теперь вся Украина – "Азов"! Дрожите сегодня и бойтесь всегда, потому что то, что вы сделали с нашей страной, мы не простим!" – заявили бойцы, обращаясь к Лаврову. 

Как выглядят последствия авиаудара на роддом, и как выглядит осажденный Мариуполь, в Facebook показывал фотограф Евгений Малолетка

https://www.facebook.com/evgeniy.maloletka/posts/7161480037255549

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.

Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам. 

Точное число погибших в результате российской агрессии мариупольцев пока невозможно. Однако советник мэра города Петр Андрющенко утверждает, что их минимум 1300 человек, 9 марта 47 погибших были похоронены в братской могиле.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером. Эвакуацию людей из Мариуполя оккупанты последовательно срывали каждый день, начиная с 5 марта, когда впервые была достигнута договоренность о гуманитарном коридоре.

Из-за обстрелов оккупантов в Мариуполь не могут доставить воду, ни одного человека пока так и не удалось вывезти из осажденного города, сказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 10 марта. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сергей Лавров, Мариуполь, МИД России, война России против Украины, минобороны РФ, Игорь Конашенков
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