Минобороны РФ отрицает нанесение авиаударов по Мариуполю, хотя Лавров признал: Россия целенаправленно бомбила роддом

В результате удара по роддому пострадало 17 человек, еще три погибли (в том числе маленький ребенок), но российская пропаганда утверждает, что рожениц и персонал оттуда выгнали Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

9 марта российские оккупанты совершили авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. Россия сбросила на Мариуполь 500-килограмовые бомбы, сказал президент Украины Владимир Зеленский. В результате атаки погибли трое человек, 17 получили ранения. Национальная полиция квалифицировала событие по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 марта после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Турции признал, что российская армия намеренно бомбила больницу и роддом в Мариуполе. Он заявил, что роддом был "захвачен" батальоном "Азов", а рожениц и персонал якобы выгнали.

В то же время Лавров сказал, что видел репортажи из Мариуполя, свидетельствующие о том, что в здании были роженицы и они получили ранения.

Конашенков сказал уже после этого, что "абсолютно никаких задач" российская авиация "в районе Мариуполя не выполняла". Он повторил пропагандистские утверждения о "националистах" в больнице, назвал атаку на медучреждение "срежиссированной провокацией" и обвинил в ней "карателей, запертых в городе".

Пресс-служба полка "Азов" отреагировала на заявления российской пропаганды.

"Да, паскуда, теперь каждая беременная женщина – "Азов". И только что родившийся ребенок – "Азов". И пожилые люди, дом которых развален вашими извергами – Азов. И ушедший в тероборону мужчина, чтобы защитить свою семью – "Азов". И боец полка, которого вы так боитесь, который не пускаетет вас в Мариуполь – "Азов". Теперь вся Украина – "Азов"! Дрожите сегодня и бойтесь всегда, потому что то, что вы сделали с нашей страной, мы не простим!" – заявили бойцы, обращаясь к Лаврову.

Как выглядят последствия авиаудара на роддом, и как выглядит осажденный Мариуполь, в Facebook показывал фотограф Евгений Малолетка.