Россия может начать новое наступление на Киев в ближайшие дни – минобороны Великобритании

Об этом заявили в министерстве обороны Великобритании со ссылкой на обновленные данные разведки, сообщил 11 марта Sky News.
В британской разведке отметили "проблемы с материально-техническим обеспечением, которые препятствуют продвижению России", а также "сильное украинское сопротивление".
В минобороны Соединенного Королевства допустили, что Россия, вероятно, "стремится перезагрузить и перегруппировать свои силы для возобновления наступательных действий в ближайшие дни".
Они, вероятно, будут включать военные операции против столицы Украины – Киева, не исключили в оборонном ведомстве Великобритании.
По данным спутниковых снимков компании Maxar Technologies, российская военная колонна к северо-западу от Киева, протянувшаяся более чем на 64 километра, в значительной степени рассредоточилась.
Война России против Украины. Главное
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек. 7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.