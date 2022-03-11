Россия может начать новое наступление на Киев в ближайшие дни – минобороны Великобритании

РФ, вероятно, стремится перегруппировать свои силы для возобновления наступательных действий, в частности – на Киев, отметили в минобороны Великобритании Фото: EPA

Об этом заявили в министерстве обороны Великобритании со ссылкой на обновленные данные разведки, сообщил 11 марта Sky News.

В британской разведке отметили "проблемы с материально-техническим обеспечением, которые препятствуют продвижению России", а также "сильное украинское сопротивление".

В минобороны Соединенного Королевства допустили, что Россия, вероятно, "стремится перезагрузить и перегруппировать свои силы для возобновления наступательных действий в ближайшие дни".

Они, вероятно, будут включать военные операции против столицы Украины – Киева, не исключили в оборонном ведомстве Великобритании.

По данным спутниковых снимков компании Maxar Technologies, российская военная колонна к северо-западу от Киева, протянувшаяся более чем на 64 километра, в значительной степени рассредоточилась.

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