Фонд Яценюка направил на помощь военным, медикам и беженцам более 15 млн грн

Общая сумма поддержки с начала войны уже составляет более 15 млн грн, сообщили в Фонде и перечислили направления:

помощь Вооруженным силам Украины – 4,05 млн грн.

Оборудование для защитников (радиостанции, прицелы, тепловизоры) – 2,95 млн грн.

Продукты питания и средства первой необходимости для населения – 408 тыс. грн.

Помощь больницам через Украинскую Греко-Католическую Церковь – 4,43 млн грн.

Помощь больницам и военным через Украинский Католический Университет – 1,48 млн грн.

Материальная помощь пострадавшим – 2,36 млн грн.

"Наша обязанность – прежде всего помочь тем, кто нас защищает с оружием в руках, кто вынужден был покинуть свои дома и пострадал. Стремимся обеспечить украинцев необходимым и помочь им, чтобы никто не почувствовал себя одиноким в этой беде. Нами направлена материальная помощь посредством средств защиты и амуниции, продовольственных товаров, средств первой необходимости и лекарственных препаратов в наиболее пострадавшие уголки Украины. Продолжаем вместе строить наш "город помощи" для всех, кто в этом нуждается. Верим, что мир наступит совсем скоро. Верим в победу Украины!" – сказано в заявлении фонда "Відкрий Україну".

Война России против Украины. Главное (обновляется)