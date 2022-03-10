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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кучма: Украина – не Россия. И никогда не станет ею. В адрес РФ скажу: будьте вы прокляты

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Кучма: Мы уже побеждаем. И это не остановить
Кучма: Мы уже побеждаем. И это не остановить
Фото: ЕРА

Второй президент Украины Леонид Кучма 10 марта выступил с заявлением о полномасштабной войне России против Украины. Обращение опубликовала в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

Кучма заявил, что горд быть украинцем. 

"За всю свою долгую жизнь я никогда не чувствовал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни. Хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность. Что целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев. Что целую вечность по приказу Путина убивают украинских детей и рожениц. Что целую вечность продолжается зверская осада Мариуполя. Что целую вечность жители Ирпеня, Бучи, Ворзеля прячутся в подвалах от обстрелов русских нацистов. Что целую вечность весь мир видит сверхчеловеческое мужество наших воинов, самоотверженность наших волонтеров, устойчивость и сплоченность мирных граждан. Несокрушимость и готовность к самопожертвованию всегда живут в наших сердцах. Просто это как извержение вулкана: трудно разбудить, но сдержать уже невозможно", – написал Кучма. 

Никто и никогда не удержит украинцев, когда они поднялись за родную страну, свое будущее и свободу, подчеркнул экс-президент.

"Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг флага, армии, президента. Украина – не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И это не остановить. А в адрес России скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: "Будьте вы прокляты". Слава Украине! Слава украинцам!" – добавил он.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/4869719466481450

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кучма был президентом Украины два срока подряд, в 1994–2005 годах. 

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кучма обратился к россиянам. "Ваш президент [Владимир] Путин приказал вашей армии уничтожить украинский народ и Украину. Это происходит прямо сейчас, в эти минуты. Ваша армия стреляет по жилым домам, школам, больницам, роддомам, детским садам. У каждого из вас есть выбор – участвовать в геноциде или остановить его. Когда русский народ отрезвеет и опомнится, он испытает жгучий стыд и позор за то, что в 2022 году их отцы и дети легли в украинскую землю, не защищая ее, а пытаясь захватить – так, как это делали нацисты в 1941 году", – сказал он 1 марта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Леонид Кучма, российская агрессия, война России против Украины
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