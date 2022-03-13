В Мелитополе после того, как выкрали мэра, появилась коллаборантка, которая призвала к сотрудничеству с оккупантами

В обращении, опубликованном 12 марта, депутат призвала жителей города "быть благоразумными", "не дестабилизировать ситуацию" и не участвовать в "экстремистских действиях", под которыми, видимо, имеются в виду протесты против оккупантов.

Она заявила о необходимости "подстроить все механизмы под новую действительность, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому", сказала, что сейчас в городе создают "комитет народных избранников", и призвала других депутатов сотрудничать.

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Видео: Yuliia Yuliia / YouTube

"Местные вести" сообщили, что на еще одном видео Данильченко поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за присланную "гуманитарную помощь".

СМИ отмечают, что это обращение вышло на телеканале бывшего нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Балицкого. Сама Данильченко была его помощницей, а в прошлом созыве горсовета Мелитополя возглавляла фракцию Оппозиционного блока.

"С мэром города Иваном Федоровым у нее отношения не задались, однажды она даже набросилась на него с кулаками", – пишет "Телеграф".

На ситуацию отреагировала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает пресс-служба министерства.

По словам Верещук, СБУ предполагает, что за спиной Данильченко "и всех, кто будет сейчас пытаться раскачивать ситуацию", стоит экс-нардеп Балицкий.

"Хочу сразу предупредить: сейчас не 2014 год. Откройте Уголовный кодекс и посмотрите на изменения, которые мы недавно приняли. А именно – сколько лет вас ждет за решеткой. Мы четко сработаем. Поверьте: мы все знаем. И если господин Балицкий считает, что он сможет сейчас – каким-то образом, сотрудничая с оккупационной властью – удержаться, а потом еще и ее представлять, он очень ошибается", – предупредила министр.