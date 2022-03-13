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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе после того, как выкрали мэра, появилась коллаборантка, которая призвала к сотрудничеству с оккупантами

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Данильченко на местном телевидении представили как "и.о. мэра"
Данильченко на местном телевидении представили как "и.о. мэра"
Фото: mv.org.ua

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области местный депутат горсовета Галина Данильченко выступила в качестве "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться. Об этом сообщают местные СМИ, в частности "РИА Мелитополь" и "Местные вести".

В обращении, опубликованном 12 марта, депутат призвала жителей города "быть благоразумными", "не дестабилизировать ситуацию" и не участвовать в "экстремистских действиях", под которыми, видимо, имеются в виду протесты против оккупантов.

Она заявила о необходимости "подстроить все механизмы под новую действительность, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому", сказала, что сейчас в городе создают "комитет народных избранников", и призвала других депутатов сотрудничать.

ВИДЕО
Видео: Yuliia Yuliia / YouTube

"Местные вести" сообщили, что на еще одном видео Данильченко поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за присланную "гуманитарную помощь".

СМИ отмечают, что это обращение вышло на телеканале бывшего нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Балицкого. Сама Данильченко была его помощницей, а в прошлом созыве горсовета Мелитополя возглавляла фракцию Оппозиционного блока. 

"С мэром города Иваном Федоровым у нее отношения не задались, однажды она даже набросилась на него с кулаками", – пишет "Телеграф".

На ситуацию отреагировала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает пресс-служба министерства. 

По словам Верещук, СБУ предполагает, что за спиной Данильченко "и всех, кто будет сейчас пытаться раскачивать ситуацию", стоит экс-нардеп Балицкий. 

"Хочу сразу предупредить: сейчас не 2014 год. Откройте Уголовный кодекс и посмотрите на изменения, которые мы недавно приняли. А именно – сколько лет вас ждет за решеткой. Мы четко сработаем. Поверьте: мы все знаем. И если господин Балицкий считает, что он сможет сейчас – каким-то образом, сотрудничая с оккупационной властью – удержаться, а потом еще и ее представлять, он очень ошибается", – предупредила министр. 

https://www.facebook.com/MReintegration/posts/265775442397502

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

4 марта Федоров рассказал "Настоящему времени", что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.

12 марта жители Мелитополя вышли на акцию протеста с требованием отпустить мэра. Во время митинга была захвачена местная активистка Ольга Гайсумова.

Президент Владимир Зеленский сравнил оккупантов с террористической группировкой ИГИЛ и призвал отпустить Федорова. По его информации, Федорова пытают, чтобы он на видео заявил о поддержке оккупантов.

3 марта Верховная Рада приняла ряд законов об усилении ответственности за коллаборационизм, преступления против государства и пропаганду агрессора.

Теги: Мелитополь, Запорожская область, Ирина Верещук, война России против Украины, Иван Федоров, коллаборационизм
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