Зеленский просит мировых лидеров помочь в освобождении похищенного оккупантами мэра Мелитополя

Зеленский отметил, что жители Мелитополя на митинге выступали против оккупации и требовали освободить похищенного мэра.

"Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Община города требует его освобождения, и это очень важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивления, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужие на всей нашей земле Украины и никогда не будут приняты", – сказал он.

Президент сообщил, что обсуждал похищение Федорова с международными партнерами.

"Требование простое: немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, которые разговаривают с Москвой, – Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, говорил с ним, говорил с президентом Франции [Эммануэлем] Макроном. Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободить наших людей. Мы ожидаем от лидеров мира, чтобы они показали, как они могут повлиять на эту ситуацию. Как они могут сделать простое дело – освободить одного человека, который олицетворяет собой всю мелитопольскую общину, украинцев, которые не сдаются", – заявил он.

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