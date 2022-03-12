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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский просит мировых лидеров помочь в освобождении похищенного оккупантами мэра Мелитополя

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Зеленский: Требование простое: немедленно освободить Федорова из плена
Зеленский: Требование простое: немедленно освободить Федорова из плена
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты должны немедленно освободить похищенного мэра Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова, заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения 12 марта, которое было опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленский отметил, что жители Мелитополя на митинге выступали против оккупации и требовали освободить похищенного мэра.

"Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Община города требует его освобождения, и это очень важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивления, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужие на всей нашей земле Украины и никогда не будут приняты", – сказал он.

Президент сообщил, что обсуждал похищение Федорова с международными партнерами.

"Требование простое: немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, которые разговаривают с Москвой, – Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, говорил с ним, говорил с президентом Франции [Эммануэлем] Макроном. Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободить наших людей. Мы ожидаем от лидеров мира, чтобы они показали, как они могут повлиять на эту ситуацию. Как они могут сделать простое дело – освободить одного человека, который олицетворяет собой всю мелитопольскую общину, украинцев, которые не сдаются", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

4 марта Федоров рассказал "Настоящему времени", что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.

В МИД Украины заявили, что похищение мэра можно квалифицировать как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны. Мэра "цинично обвинили в терроризме", хотя российские войска уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине, в частности по детским больницам и школам, подчеркнули украинские дипломаты.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил оккупантов с террористической группировкой ИГИЛ и призвал отпустить Федорова. "Они не нашли коллаборантов, которые сдали бы оккупантам города и власть. Поэтому они перешли к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законной местной украинской власти", – заявил Зеленский.

Теги: Россия, Украина, Мелитополь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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