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Трусость и предательство руководства – генерал армии Радецкий о потере Крыма

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Радецкий считает, что "в худшем случае" Россия оккупировала бы только Севастополь
Радецкий считает, что "в худшем случае" Россия оккупировала бы только Севастополь
Фото: Александр Киселев / Gordonua.com

Оккупация Крыма Россией произошла в 2014 году в том числе из-за предательства руководства Украины. Об этом 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" заявил бывший министр обороны Украины (1993–1994) Виталий Радецкий.

"Это просто непонимание текущего момента и трусость руководства. И предательство", – сказал он.

Ведущий ток-шоу Дмитрий Гордон спросил у Радецкого, отстоял ли бы он Крым.

"Отстояли [бы] без всяких разговоров тогда. Потому что это была попытка, это были пробы. Там был план, как это дело сделать – отсечь... В самом худшем случае Севастополь бы отдали, но Крым бы остался", – считает экс-министр обороны Украины.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 годаПрисоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

По словам Сергея Пашинского, который во время захвата Крыма был и.о. главы Администрации Президента Украины, тогдашний и.о. президента Александр Турчинов давал команду украинским военным в Крыму стрелять по российским военнослужащим, но они так и не выполнили приказ. По мнению Пашинского, это произошло потому, что многие военные в Крыму симпатизировали российской власти. "На 70% крымские части были укомплектованы крымчанами, а вы знаете настроения в Крыму. Они считали, что это историческая справедливость", – заявил он.

По утверждениям Турчинова, в начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить России только две батальонно-тактические группы. Большинство украинских военнослужащих, сотрудников СБУ и МВД, которые во время аннексии находились на полуострове, по словам Турчинова, изменили присяге. "Для понимания ситуации: не предали свою страну из находившихся в Крыму 13 468 солдат и офицеров Вооруженных сил только 3990 (29,6%), из 10 936 работников МВД – только 88 человек (0,8%), из 1870 пограничников в Украину вернулось только 519 (27,7%), из 2240 работников СБУ – только 242 (10,8%), из 527 офицеров и прапорщиков Управления госохраны не предало Украину только 20 человек (3,8%)", – говорил Турчинов в начале 2017 года.

Бывший командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко считает, что Россия готовилась к захвату Крыма еще в 2003 годуво время украино-российского конфликта вокруг острова Тузла в Керченском проливе. "Я тогда был командиром полка отдельного 32-го армейского корпуса, который дислоцировался в Керчи. И Тузла была от нас в 4 км. Благодаря решимости тогда были приняты все меры, и этот конфликт был нивелирован", – сказал он.

О "большой подготовке" России к захвату Крыма говорил и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2016–2020 годах Василий Бурба.

Теги: Россия, Крым, Севастополь, захват, оккупация, аннексия, предательство, ток-шоу, Виталий Радецкий, ток-шоу "ГОРДОН"
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