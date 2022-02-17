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"Турчинов спросил: "Стрелять?" – я ответил: "Да, потеряем сотню-тысячу жизней, сбережем десятки тысяч". Генерал Радецкий об оккупации Крыма

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Радецкий: В худшем случае Севастополь бы отдали, но Крым весь остался бы
Радецкий: В худшем случае Севастополь бы отдали, но Крым весь остался бы
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Генерал армии, экс-министр обороны Украины Виталий Радецкий считает, что в 2014 году можно было избежать оккупации Россией Крыма. По его словам, в результате операции погибли бы сотни людей, но спасены – тысячи. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" 17 февраля.

Гордон рассказал, что в 2014 году экс-министр обороны Евгений Марчук и экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко поехали к Александру Турчинову, который тогда был и.о. президента, и сказали: "Чтобы мы не потеряли Крым, а дело идет к этому, надо немедленно назначить министром обороны Виталия Радецкого". Генерал, который командовал танковой армией, базировавшейся в Крыму в том числе, по словам Гордона, сказал тогда, что не отдаст Крым России. 

По информации журналиста, назначать Радецкого министром обороны тогда не стали из-за партийных квот. 

"Если бы вас назначили министром обороны Украины, вы сдали бы Крым или нет?" – обратился он к генералу в эфире программы.

"Когда мы зашли к Турчинову, он задал вопрос мне, как я планирую решить проблему в Крыму. Я ему доложил кратко. Он говорит: "И что, и стрелять?" – я ответил: "Да, и стрелять". – "И убивать?" – "И убивать. Потеряем там сотню-тысячу [жизней], сбережем десятки тысяч. То, что сегодня происходит", – ответил Радецкий.

Он подчеркнул, что Крым бы "без всяких разговоров отстояли тогда". 

"Потому что это была попытка, это были пробы. Был план, как это дело сделать. В худшем случае Севастополь бы отдали, но Крым весь остался бы", – сказал Радецкий.

На вопрос о действиях украинской власти во время оккупации Крыма генерал ответил: "Это были непонимание текущего момента и трусость".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Турчинов, в период захвата полуострова занимавший пост и.о. президента после бегства Виктора Януковича в Россию, позже утверждал, что в феврале 2014-го его никто не информировал о ситуации в Крыму, так как 70% военнослужащих Вооруженных сил Украины перешли на сторону РФ. 

В ответ слова действующего президента Украины Владимира Зеленского, заявлявшего, что если бы в 2014 году он был главой государства, то не допустил бы оккупации Крыма Россией, Турчинов говорил, что в 2014 году Украина не имела боеспособной армии.

"Не надо героизм в своих мечтах проявлять задним числом. А надо героизм проявлять сейчас. И сейчас для этого есть все основания. Ты хочешь освободить Крым – начинай его освобождать. Там не больше российских войск, чем было в 2014 году", – сказал Турчинов.

Теги: Дмитрий Гордон, Крым, Александр Турчинов, Игорь Смешко, Евгений Марчук, Виталий Радецкий, ток-шоу "ГОРДОН"
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