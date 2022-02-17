"Турчинов спросил: "Стрелять?" – я ответил: "Да, потеряем сотню-тысячу жизней, сбережем десятки тысяч". Генерал Радецкий об оккупации Крыма

Радецкий: В худшем случае Севастополь бы отдали, но Крым весь остался бы Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Гордон рассказал, что в 2014 году экс-министр обороны Евгений Марчук и экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко поехали к Александру Турчинову, который тогда был и.о. президента, и сказали: "Чтобы мы не потеряли Крым, а дело идет к этому, надо немедленно назначить министром обороны Виталия Радецкого". Генерал, который командовал танковой армией, базировавшейся в Крыму в том числе, по словам Гордона, сказал тогда, что не отдаст Крым России.

По информации журналиста, назначать Радецкого министром обороны тогда не стали из-за партийных квот.

"Если бы вас назначили министром обороны Украины, вы сдали бы Крым или нет?" – обратился он к генералу в эфире программы.

"Когда мы зашли к Турчинову, он задал вопрос мне, как я планирую решить проблему в Крыму. Я ему доложил кратко. Он говорит: "И что, и стрелять?" – я ответил: "Да, и стрелять". – "И убивать?" – "И убивать. Потеряем там сотню-тысячу [жизней], сбережем десятки тысяч. То, что сегодня происходит", – ответил Радецкий.

Он подчеркнул, что Крым бы "без всяких разговоров отстояли тогда".

"Потому что это была попытка, это были пробы. Был план, как это дело сделать. В худшем случае Севастополь бы отдали, но Крым весь остался бы", – сказал Радецкий.

На вопрос о действиях украинской власти во время оккупации Крыма генерал ответил: "Это были непонимание текущего момента и трусость".

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube