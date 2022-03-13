"Если хоть одна пуля попадет в конвой, это будут считать нарушением 5-й статьи". НАТО будет защищать от РФ оружие для Украины – Данилов

Ведущие попросили Данилова прокомментировать заявления МИД РФ о том, что Россия готова уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины.
"Руководитель НАТО сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют, они будут считать это нарушением 5-й статьи [Североатлантического договора], которая есть на сегодняшний день в странах НАТО. Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это", – отметил секретарь СНБО.
Он также подверг критике страны – члены НАТО, которые опасаются оказать сопротивление российскому агрессору, и отметил, что по данным разведки, в качестве следующего объекта российского вторжения после Украины в РФ рассматривают Литву.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Статья 5 Вашингтонского договора гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены Альянса будут считать это нападением на все страны НАТО и отреагируют на него.
12 марта замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что "конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется Украине, станут законными целями для ВС РФ".
Еще до этого, 9 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от атак на линии снабжения Украины. Он заявил, что если произойдет какое-либо нападение на любую страну НАТО, которая поставляет оружие, то это расценят как нападение на весь Альянс.