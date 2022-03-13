"Если хоть одна пуля попадет в конвой, это будут считать нарушением 5-й статьи". НАТО будет защищать от РФ оружие для Украины – Данилов

Данилов о возможном нападении РФ на конвои НАТО: Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Ведущие попросили Данилова прокомментировать заявления МИД РФ о том, что Россия готова уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины.

"Руководитель НАТО сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют, они будут считать это нарушением 5-й статьи [Североатлантического договора], которая есть на сегодняшний день в странах НАТО. Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это", – отметил секретарь СНБО.

Он также подверг критике страны – члены НАТО, которые опасаются оказать сопротивление российскому агрессору, и отметил, что по данным разведки, в качестве следующего объекта российского вторжения после Украины в РФ рассматривают Литву.

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