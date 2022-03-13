Депутату от Оппозиционного блока, которая объявила себя "и.о. мэра" Мелитополя, сообщили о подозрении в госизмене

"По данным следствия, депутат Мелитопольского горсовета в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности осуществила переход на сторону врага в условиях военного положения. Для выполнения полученной от представителей РФ задачи представительница местной власти провозгласила себя "исполняющей обязанности мелитопольского городского головы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочению оккупационных властей на территории Мелитополя и Мелитопольского района. Провозгласив о создании неопределенного законодательством Украины органа – "комитета народных избранников", подозреваемая призвала граждан Украины к его поддержанию и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям", – говорится в сообщении.
Политику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена).
11 марта группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова из городского кризисного центра. 12 марта во временно оккупированном Мелитополе местный депутат горсовета Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей "не сопротивляться".
Горсовет Мелитополя 13 марта принял обращение, в котором указал, что город является территорией Украины, и призвал президента Владимира Зеленского принять меры для освобождения Федорова и других незаконно задержанных оккупантами жителей города.