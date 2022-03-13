Депутату от Оппозиционного блока, которая объявила себя "и.о. мэра" Мелитополя, сообщили о подозрении в госизмене

"По данным следствия, депутат Мелитопольского горсовета в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности осуществила переход на сторону врага в условиях военного положения. Для выполнения полученной от представителей РФ задачи представительница местной власти провозгласила себя "исполняющей обязанности мелитопольского городского головы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочению оккупационных властей на территории Мелитополя и Мелитопольского района. Провозгласив о создании неопределенного законодательством Украины органа – "комитета народных избранников", подозреваемая призвала граждан Украины к его поддержанию и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям", – говорится в сообщении.

Политику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена).