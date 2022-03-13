Мишель осудил обстрел войсками РФ гражданских лиц в Украине и похищения мэров Днепрорудного и Мелитополя

"Осуждаю самым решительным образом неизбирательные обстрелы Россией гражданских лиц в Украине, а также похищения Россией мэров Мелитополя и Днепрорудного и других украинцев. Подобные похищения и другое давление на местные власти Украины – еще одно вопиющее нарушение международного права. Военно-политическая агрессия России против Украины должна прекратиться", – заявил он.

Such abductions and other pressure on Ukraine’s local authorities are another blatant violation of international law.



Russia’s military and political aggression against #Ukraine must stop. — Charles Michel (@eucopresident) March 13, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)