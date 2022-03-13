Мишель осудил обстрел войсками РФ гражданских лиц в Украине и похищения мэров Днепрорудного и Мелитополя

"Осуждаю самым решительным образом неизбирательные обстрелы Россией гражданских лиц в Украине, а также похищения Россией мэров Мелитополя и Днепрорудного и других украинцев. Подобные похищения и другое давление на местные власти Украины – еще одно вопиющее нарушение международного права. Военно-политическая агрессия России против Украины должна прекратиться", – заявил он.
Such abductions and other pressure on Ukraine’s local authorities are another blatant violation of international law.— Charles Michel (@eucopresident) March 13, 2022
Russia’s military and political aggression against #Ukraine must stop.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 марта группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова из городского кризисного центра. 12 марта во временно оккупированном Мелитополе местный депутат горсовета Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей "не сопротивляться".
Горсовет Мелитополя 13 марта принял обращение, в котором указал, что город является территорией Украины, и призвал президента Владимира Зеленского принять меры для освобождения Федорова и других незаконно задержанных оккупантами жителей города.
Мэра Днепрорудного Евгения Матвеева оккупанты похитили утром 13 марта, сообщили в ОГА.