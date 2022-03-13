Папа Франциск: Город, который носит имя Девы Марии – Мариуполь – стал городом-мучеником лютой войны, опустошающей Украину

"Братья и сестры, мы только что помолились к Деве Марии. На этой неделе город, который носит ее имя – Мариуполь – стал городом-мучеником лютой войны, опустошающей Украину. Варварство убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения – не существует стратегических причин, которыми это можно обосновать. Единственное, что нужно, – это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбища", – сказал он.

Портал отмечает, что среди верующих в Ватикане в воскресенье были люди с украинскими флагами.

"С болью в сердце присоединяю мой голос к голосу простых людей, умоляющих о конце войны. Пусть же во имя Божие будет услышан крик страдающих и прекратятся бомбардировки и атаки! Пусть по-настоящему и решительные усилия сосредоточатся на переговорах, а гуманитарные коридоры будут действенными и безопасными. В Божье имя, прошу вас: прекратите эту резню!" – заявил глава католической церкви.

Папа призвал страны принимать беженцев из Украины.

"А теперь помолимся в тишине за страдающих и за то, чтобы Бог обратил сердца к непреклонному стремлению мира", – добавил Франциск.

После этого на площади Святого Петра верующие молились в тишине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)