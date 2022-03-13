В Украине сегодня заработают 14 гуманитарных коридоров. Полный список

Коридоры заработают в Киевской, Луганской и Запорожской областях
Фото: EPA
В воскресенье, 13 марта, Украина открывает 14 гуманитарных коридоров. По ним будут эвакуировать людей, а также везти гуманитарный груз. Информацию о коридорах опубликовала в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.
Сегодня открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:
из города Запорожья в Мариуполь Донецкой области (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь). Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для города Мариуполь в сопровождении церковнослужителей продолжит следовать по маршруту из Бердянска;
из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья (Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для эвакуации людей после ночевки на маршруте в поселке Лугово продолжит следовать по маршруту в Пологи;
из поселка Козаровичи Киевской области в город Киев (Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Киева;
из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир (Андреевка – Липовка – Макаров – Небилица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белая Церковь: Белая Церковь – Ковалевка – Фастов – Брусилов – Кочеров – Радомышль – Макаров – Андреевка;
из города Макаров Киевской области в Житомир (Макаров – Небилица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белая Церковь: Белая Церковь – Ковалевка – Фастов – Брусилов – Кочеров – Радомышль – Макаров;
из города Бородянка Киевской области в город Житомир (Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир). Автобусы, направленные для эвакуации, продолжат следовать из Песковки в Бородянку;
из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары (Светильня, Плосское, Гоголев, Красиловка, Квитневое, Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров;
из села Победа Киевской области в направлении города Киев (Победа, Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Недра, Садовое, Березань, Борисполь, Киев). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Киева;
из села Большая Дымерка Киевской области в направлении города Бровары (Большая Дымерка, сельский совет, ул. Бобрицкая, 1, движение по ул. Броварская, поворот на Полевую, выход на село Зоря, Гоголев, Красиловка, Бровары, ж/д вокзал). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров;
из города Кременная в Лиман Луганской области. Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Лиман;
из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск (через Бахмут);
из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области (Попасная – Бахмут – Славянск);
из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области (Горское – Лисичанск – Бахмут – Славянск);
из города Счастье Луганской области в город Славянск Донецкой области (Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск).
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