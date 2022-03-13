В Киевской и Луганской областях сегодня заработают ряд эвакуационных маршрутов. Перечень

Она напомнила, что вчера выехала колонна с гуманитарным грузом из Запорожья в Мариуполь через Бердянск. Она сейчас находится в Бердянске, двигаются в направлении Мариуполя.

Также она рассказала о ряде эвакуационных коридоров в Киевской области:

из Бородянки в Житомир отправятся 25 автобусов для эвакуации людей;

из села Светильня в Бровары автобусы отправятся по маршруту: Светильня – Плоское – Гоголев – Красиловка – Квитневое – Бровары;

из села Перемога в Киев – по маршруту: Перемога – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев;

из села Великая Дымерка в Бровары.

Эвакуационные коридоры в Луганской области: