В Киевской и Луганской областях сегодня заработают ряд эвакуационных маршрутов. Перечень

Она напомнила, что вчера выехала колонна с гуманитарным грузом из Запорожья в Мариуполь через Бердянск. Она сейчас находится в Бердянске, двигаются в направлении Мариуполя.
Также она рассказала о ряде эвакуационных коридоров в Киевской области:
- из Бородянки в Житомир отправятся 25 автобусов для эвакуации людей;
- из села Светильня в Бровары автобусы отправятся по маршруту: Светильня – Плоское – Гоголев – Красиловка – Квитневое – Бровары;
- из села Перемога в Киев – по маршруту: Перемога – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев;
- из села Великая Дымерка в Бровары.
Эвакуационные коридоры в Луганской области:
- из города Кременная в Лиман;
- из Рубежного в Славянск Донецкой области – по маршруту: Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск через Бахмут;
- из Попасной в Славянск – по маршруту: Попасная – Бахмут – Славянск;
- из поселка Горское в Славянск – по маршруту: Горское – Лисичанск – Бахмут – Славянск;
- из Счастья в Славянск – по маршруту: Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск.