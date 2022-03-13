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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Почти 13 тыс. убитых оккупантов за 18 дней. Это уже больше, чем в обеих чеченских войнах

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Зеленский: Понимаю, что всем украинцам сейчас тяжело. Всем 40 млн украинцам. Но мы победим, и это 100%
Зеленский: Понимаю, что всем украинцам сейчас тяжело. Всем 40 млн украинцам. Но мы победим, и это 100%
Фото: zelenskiy_official / Instagram

За 18 дней полномасштабной войны России против Украины уже погибли почти 13 тыс. оккупантов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном на его YouTube-канале.

"Воскресенье. Но кто сейчас обращает внимание на это. Восемь лет войны, долгой войны на Донбассе. 18-й день полномасштабной агрессии, полномасштабного вторжения России в Украину. Почти 13 тыс. убитых оккупантов за 18 дней. Это уже больше, чем в обеих чеченских войнах. Россия потеряла тысячи единиц военной техники", – отметил он.

Зеленский рассказал, что уже почти 125 тыс. человек вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами.

"Сегодня ключевое задание – Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя, всего 80 км. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви – они сопровождают этот груз, еду, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия сегодня [направлены на то], чтобы груз дошел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать. Понимаю, что всем украинцам сейчас тяжело. Всем 40 млн украинцев. Но мы победим, и это 100%", – подытожил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Зе!Президент / YouTube
Контекст:

Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщала, что на 13 марта запланированы 14 гуманитарных коридоров – в Киевской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. По ним будут эвакуировать людей, а также везти гуманитарный груз.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Мариуполь, гуманитарный коридор, Владимир Зеленский, чеченская война, война России против Украины
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