Зеленский: Почти 13 тыс. убитых оккупантов за 18 дней. Это уже больше, чем в обеих чеченских войнах

Зеленский: Понимаю, что всем украинцам сейчас тяжело. Всем 40 млн украинцам. Но мы победим, и это 100% Фото: zelenskiy_official / Instagram

"Воскресенье. Но кто сейчас обращает внимание на это. Восемь лет войны, долгой войны на Донбассе. 18-й день полномасштабной агрессии, полномасштабного вторжения России в Украину. Почти 13 тыс. убитых оккупантов за 18 дней. Это уже больше, чем в обеих чеченских войнах. Россия потеряла тысячи единиц военной техники", – отметил он.

Зеленский рассказал, что уже почти 125 тыс. человек вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами.

"Сегодня ключевое задание – Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя, всего 80 км. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви – они сопровождают этот груз, еду, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия сегодня [направлены на то], чтобы груз дошел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать. Понимаю, что всем украинцам сейчас тяжело. Всем 40 млн украинцев. Но мы победим, и это 100%", – подытожил президент.

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