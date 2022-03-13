В результате ракетной атаки по Яворовскому полигону во Львовской области погибло 35 человек, 134 ранены – глава ОГА

"К сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале", – написал он.
По словам Козицкого, по состоянию на 12.00 почти все пожары на территории центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.
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Ракетная атака по Львовской области случилась утром 13 марта. Яворовский полигон, по которому совершили атаку, расположен в 30 км от Львова.
"Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей, самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", – сообщил Козицкий.
Сначала сообщалось о девяти погибших.