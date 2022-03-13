Оккупанты обстреляли Яворовский полигон возле Львова

По данным ОГА, по Яворовскому полигону ударили восемью ракетами Фото: Міжнародний центр миротворчості та безпеки / Facebook

По предварительным данным, оккупанты выпустили восемь ракет. Информация о потерпевших уточняется.

Яворовский военный полигон расположен в 30 км к северо-западу от Львова, на территории Яворовского района Львовской области.

Как пишет НВ, во Львове воздушная тревога продолжалась с 3.31 до 6.33. Жители разных районов города сообщают о том, что в это время слышали взрывы.

Telegram-канал "Труха" опубликовал видео, снятое во Львовской области, на котором тоже слышны взрывы.

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