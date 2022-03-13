"Нам дали команду всех х...ярить: гражданские, дети, не дети..." СБУ перехватила разговор оккупантов под Харьковом. Аудио

На записи человек с восточным акцентом рассказывает о происходящем знакомому – очевидно, гражданскому, так как по ходу дела поясняет некоторые военные термины.

"Теперь нам дали команду всех х...ярить, всех подряд: гражданские, дети, не дети… Всех х...ярить сказали, всех! Нас здесь мало, бл...дь, нас окружили здесь... Здесь город, мы в городе, на каком-то военном украинском заводе, до х...я старой техники, девятиэтажные здания, любого, кого увидите, любой, кто фонариком посветит, – всех х...ярить сказали! Вот только что снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые с фонариком в нашу сторону светили", – говорит россиянин на записи.

Он также рассказал о потерях оккупантов.

"С "ЛНР" приехали 2 тыс., а получается, что хотят воевать... Короче, мало их осталось – человек 20–25. Теперь с "ДНР" идут 2 тыс. На днях столько "200-х" грузили, "300-х" грузили, ...бать здесь что творилось!.." – рассказал военный.

Где конкретно он находится, в опубликованном фрагменте не упоминается, но СБУ в описании к аудио сообщает, что речь идет о попытках штурма Харькова.

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Аудио: Служба безпеки України / YouTube

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