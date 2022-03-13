Ракетная атака по Яворовскому полигону. Девять человек погибли, 57 – ранены

"Было выпущено, по предварительным данным, больше 30 ракет. Сработала система ПВО, некоторое количество сбили. Под удар попал Яворовский полигон. На данный момент 57 людей травмированы и находятся в больнице, девять героев погибли", – сказал он.
Сейчас происходит тушение пожара и сбор обломков ракет, добавил Козицкий. Он также отметил, что атаку совершили самолеты РФ, вылетевшие из Саратова.
"Самолеты летают из российского Саратова, прилетают в акваторию Черного моря, и оттуда совершаются удары", – объяснил он, добавив, что удары совершались крылатыми ракетами.
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Ракетная атака по Львовской области случилась утром 13 марта. Яворовский полигон, по которому совершили атаку, расположен в 30 км от Львова.