Глава Луганской ОГА: Войска РФ применили фосфорные боеприпасы в Попасной

"Военные преступники – российские войска – применили фосфорные боеприпасы в Попасной. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли Brennende Zwiebel [горящий купол]. Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары", – заявил он.

Гайдай отметил, что по данным Международного комитета Красного Креста, загоревшийся фосфор горит при температуре более 800 ºC, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров.

"Применение такого оружия может вызвать очень тяжелые и болезненные увечья или привести к медленной и болезненной смерти. Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности", – заявил глава ВГА.

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