С начала вторжения РФ в Украину погибло 85 детей – Денисова

"По состоянию на 10.00 13 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 85 детей и пострадало около 100 детей. На сегодняшний день нельзя установить точные данные о количестве убитых и раненых жителей города Мариуполя Донецкой области и города Ирпень на Киевщине", – написала она.

Омбудсмен отметила, что в ночь на 13 марта авиационная бомба попала вблизи Святогорской лавры в Донецкой области. На тот момент там находилось 520 беженцев, 200 из которых – дети.

"Взрывной волной повреждены помещения, где проживают служители монастыря и беженцы, пострадали церковные сооружения, есть раненые. В результате обстрелов в Северодонецке получили ранения местная жительница и двое ее детей-близнецов. При попытке эвакуации женщин с детьми из села Перемога Барышевского района Киевской области погибло семь гражданских, среди которых один ребенок. Российские войска обстреляли колонну и вернули людей обратно. В Запорожской области российские солдаты танком переехали автомобиль "Таврия". В результате двое взрослых мужчин погибли, а мальчик сгорел в горящей машине", – сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Денисова подчеркнула, что действия российских оккупантов прямо нарушают Гаагскую и Женевскую конвенции.

"Продолжаю призывать международные правозащитные организации усилить давление на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и содействовать прекращению военного нападения Российской Федерации. Настаиваю: страны НАТО, закройте небо", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)