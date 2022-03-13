В Донецкой области оккупанты обстреляли Святогорскую лавру

Обстрел города произошел 12 марта. Недалеко от территории церковного здания произошел взрыв, и от взрывной волны были повреждены помещения Лавры, в которых проживали братия монастыря и многочисленные беженцы.
Были разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям разной степени.
Снимки поврежденной Святогорской лавры публикует в Twitter и Euromaidan Press.
Russia bombed the Sviatohirsk Lavra, one of 3 major monasteries in Ukraine. A shell that detonated in the yard damaged quarters where monks and IDPs from occupied Donbas lived.— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 12, 2022
The first written mentions of the Lavra date 1526
* Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) pic.twitter.com/bX9lQE1ZLo
Российские войска с самого начала войны атакуют жилые кварталы, детские сады, больницы и другие невоенные объекты. Министерство культуры и информационной политики создало специальный сайт, где документирует факты уничтожения объектов культурного наследия, в том числе и религиозных сооружений, совершенные армией России.