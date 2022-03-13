В Донецкой области оккупанты обстреляли Святогорскую лавру

Обстрел города произошел 12 марта. Недалеко от территории церковного здания произошел взрыв, и от взрывной волны были повреждены помещения Лавры, в которых проживали братия монастыря и многочисленные беженцы.

Были разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям разной степени.

Снимки поврежденной Святогорской лавры публикует в Twitter и Euromaidan Press.