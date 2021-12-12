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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ровенской области маршрутку с пассажирами повредили бревна с проезжавшей мимо машины, есть пострадавший

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В маршрутке ехали 20 пассажиров
В маршрутке ехали 20 пассажиров
Фото: rv.npu.gov.ua

Вечером 10 декабря в селе Городище Ровенской области с грузовика слетели незакрепленные бревна, которые попали в маршрутный автобус с пассажирами. Об этом 11 декабря проинформировала полиция региона.

"31-летний житель села Яблонное, водитель автомобиля ЗИЛ, перевозил неправильно закрепленную древесину, в результате чего с прицепа выпало бревно и пробило боковое стекло встречного автобуса "Богдан" сообщением Березное – Богуши. Еще одна незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которой находились 20 пассажиров", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пострадал 32-летний житель Березного – у него диагностировали перелом предплечья.

У водителя машины с бревнами в медучреждении "отобрали биологические образцы".

Известно, что ЗИЛ принадлежит частному предпринимателю.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, оба транспортных средства изъяты.

Теги: автомобили, полиция, автобус, пострадавшие, уголовное производство, предприниматель, маршрутка, грузовик, перелом, пассажиры
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