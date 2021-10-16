В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку, водитель ранен

На линию 102 поступило сообщение о том, что группа неизвестных мужчин стреляла в автобус. На место происшествия выехали правоохранители и медики.

Полиция опросила свидетелей инцидента и осмотрела место происшествия. Предварительно полицейские выяснили, что злоумышленники несколько раз выстрелили в сторону маршрутки и скрылись.

В результате происшествия водитель автобуса 1996 года рождения получил телесные повреждения. Медики помогли ему на месте, а от госпитализации мужчина отказался.

Правоохранители открыли дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.