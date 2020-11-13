ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Перестрелка в Киеве. Полицейский получил три огнестрельных ранения

Экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем трое мужчин в салоне авто начали заметно нервничать, что вызвало внимание патрульных.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полицейские применили табельное оружие против нападавших
Полицейские применили табельное оружие против нападавших
Фото: depositphotos.com

В Киеве полицейский получил огнестрельные ранения при задержании нарушителей правил дорожного движения. У одного из них обнаружили предметы, похожие на пистолет и гранаты, сообщила патрульная полиция Украины в Facebook 13 ноября.

Около 4.00 на улице Героев Космоса экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение правил дорожного движения.

Во время общения с водителем трое мужчин в салоне авто заметно нервничали. У одного из них патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам, мужчины выбежали из автомобиля и стали убегать.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2761149260820257

Один из беглецов начал стрелять в патрульного во время преследования. Полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие, им на помощь прибыл еще один экипаж.

Инспекторы в итоге задержали трех беглецов. Патрульного госпитализировали, остальные участники происшествия ранений не получили. Полиция устанавливает все обстоятельства события.

Теги: оружие, перестрелка, ПДД, патрульная полиция, задержание, полиция Украины, преследование, ранение, мужчины, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Гглазки мамины", "Богинюшка". Дочь Поляковой показала образ с красной помадой
"Гглазки мамины", "Богинюшка". Дочь Поляковой показала образ с красной помадой
"Спасибо за твою смелость". Шепелев впервые показал свою девушку
"Спасибо за твою смелость". Шепелев впервые показал свою девушку
  "Мне было приятно придумать эту историю". Билык презентовала трек о любви "Не стримуй погляд". Аудио
  "Мне было приятно придумать эту историю". Билык презентовала трек о любви "Не стримуй погляд". Аудио
"Глазастики", "Папины глаза", "Мама-папины копии". Галкин снялся с детьми в бассейне
"Глазастики", "Папины глаза", "Мама-папины копии". Галкин снялся с детьми в бассейне
Звезда "Друзей" Перри рассказал, когда начнутся съемки спецвыпуска сериала
Звезда "Друзей" Перри рассказал, когда начнутся съемки спецвыпуска сериала
  "Есть только миг". Maruv и Даня Милохин для сериала "Перевал Дятлова" исполнили кавер-версию знаменитой песни. Видео
  "Есть только миг". Maruv и Даня Милохин для сериала "Перевал Дятлова" исполнили кавер-версию знаменитой песни. Видео
"Мозг отключается, думать ни о чем не можешь, движения парализует, бьет по ребрам". Каминская разоткровенничалась о своем состоянии
"Мозг отключается, думать ни о чем не можешь, движения парализует, бьет по ребрам". Каминская разоткровенничалась о своем состоянии
  Шоптенко предположила, почему не стала судьей "Танцев со звездами"
  Шоптенко предположила, почему не стала судьей "Танцев со звездами"
Горбунов показал "ми-ми-ми" с Осадчей
Горбунов показал "ми-ми-ми" с Осадчей
Остапчук рассказал, зачем злит дворовых собак
Остапчук рассказал, зачем злит дворовых собак
Асмус заявила, что в ее жизни наступает самое неприятное время
Асмус заявила, что в ее жизни наступает самое неприятное время
Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами
Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами
"Космос". Дочь Добкина – певица ADMood выпустила новый сингл. Аудио
"Космос". Дочь Добкина – певица ADMood выпустила новый сингл. Аудио
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой
Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой
"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта
"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS