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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Минкульт Украины начал собирать информацию о разрушениях оккупантами объектов культурного наследия

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Минкульт призывает сообщать о фактах разрушения оккупантами культурных объектов
Минкульт призывает сообщать о фактах разрушения оккупантами культурных объектов
Фото: mkip.notion.site

Министерство культуры и информационной политики Украины создало ресурс для документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных армией России.

Собранные материалы могут быть использованы в качестве доказательств во время разбирательств в Международном уголовном суде в Гааге и в специальном трибунале после его создания.

Примеры военных преступлений:

  • повреждение старинных зданий (памятников архитектуры), исторических кладбищ, памятников, религиозных сооружений, произведений искусства, памятников природы, зданий заведений культуры – театров, музеев, библиотек;
  • разрушение археологических объектов – курганов, валов древних земляных укреплений, мест раскопок;
  • факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения силы и оружия оккупантом при попытке повреждения культурных объектов;
  • захват имущества, ограбление оккупационными силами музеев, библиотек и других учреждений культуры.

Как документировать:

  • убедитесь, что ситуация безопасная;
  • сделайте фото и/или видео – зафиксируйте общий вид поврежденного объекта и обстановки вокруг объекта, по возможности – конкретные повреждения.

Всю полученную информацию можно отправить в Минкульт, заполнив форму на сайте ведомства. Просмотреть уже зафиксированные факты преступлений можно по ссылке.

Война России против Украины. Главное

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, преступление, обстрелы, война России против Украины, Министерство культуры и информационной политики
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