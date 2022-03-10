Минкульт Украины начал собирать информацию о разрушениях оккупантами объектов культурного наследия

Собранные материалы могут быть использованы в качестве доказательств во время разбирательств в Международном уголовном суде в Гааге и в специальном трибунале после его создания.

Примеры военных преступлений:

повреждение старинных зданий (памятников архитектуры), исторических кладбищ, памятников, религиозных сооружений, произведений искусства, памятников природы, зданий заведений культуры – театров, музеев, библиотек;

разрушение археологических объектов – курганов, валов древних земляных укреплений, мест раскопок;

факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения силы и оружия оккупантом при попытке повреждения культурных объектов;

захват имущества, ограбление оккупационными силами музеев, библиотек и других учреждений культуры.

Как документировать:

убедитесь, что ситуация безопасная;

сделайте фото и/или видео – зафиксируйте общий вид поврежденного объекта и обстановки вокруг объекта, по возможности – конкретные повреждения.

Всю полученную информацию можно отправить в Минкульт, заполнив форму на сайте ведомства. Просмотреть уже зафиксированные факты преступлений можно по ссылке.

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