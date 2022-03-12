С 14 марта учебный процесс в большинстве областей Украины возобновится

Уроки будут проходить по всеукраинскому онлайн-расписанию и транслироваться на телевидении Фото: depositphotos.com

Чтобы учиться было удобнее, в том числе эвакуированным детям, министерство совместно с компанией "Google Украина" создали всеукраинское онлайн-расписание.

"Мы понимаем, что многие дети почти постоянно находятся в укрытиях, а многие вынуждены были эвакуироваться от жестокой агрессии РФ. Мы должны продолжать образовательный процесс, по крайней мере в тех регионах, где это возможно и ситуация позволяет. Сейчас мы рекомендовали начать обучение в дистанционном формате и подготовили для этого определенные инструменты", – заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Интерактивное расписание содержит ссылки на материалы различных ресурсов ("Всеукраинская школа онлайн", телеуроки, учебники и т.д.) для предметов согласно календарно-тематическому планированию.

В министерстве отметили, что во многих регионах сейчас недостаточно качественная связь и доступ в интернет. Поэтому с понедельника на украинском телевидении будет запущена трансляция уроков для 5–11-х классов.

Расписание занятий будет опубликовано на официальных каналах МОН, а также на ТВ-каналах. Кроме того, уроки будут доступны на ТВ-платформах MEGOGO , 1+1 video, "Киевстар ТВ".

Война России против Украины. Главное