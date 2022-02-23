Образовательный омбудсмен рассказал, что должно быть в эвакуационном рюкзаке школьника

"Самое главное – помнить, что эвакуационные рюкзаки должны быть заранее подготовлены, висеть на видном месте, не быть тяжелыми, цвет рюкзака должен быть ярким (красный, оранжевый). Когда учителя/воспитатели оденут эти рюкзаки, то для детей будет ориентир взрослого, которому можно доверять", – отметил он.
Согласно рекомендациям, в эвакуационном рюкзаке каждого из школьников должны быть следующие вещи:
Рекомендуемое содержание рюкзака для класса/группы (один рюкзак на класс):
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Путин также попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать "договоры о дружбе и взаимопомощи" с обеими "республиками".
Этому предшествовала эскалация на линии разграничения и провокации со стороны боевиков – начиная с 17 февраля количество обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований выросло на порядок.
Еще с конца октября американские СМИ начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни. В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность. Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ.
Указы Путина о признании "независимости" оккупированных территорий Украины официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.
В связи с происходящим в ночь на 22 февраля был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге 23 февраля анонсировал введение чрезвычайного положения в стране. Это решение еще должна поддержать Верховная Рада.