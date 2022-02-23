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Образовательный омбудсмен рассказал, что должно быть в эвакуационном рюкзаке школьника

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Эвакуационные рюкзаки должны быть заранее подготовлены и висеть на видном месте
Эвакуационные рюкзаки должны быть заранее подготовлены и висеть на видном месте
Фото: EPA

В законодательстве Украины нет положений о необходимости подготовки эвакуационных рюкзаков для школ, однако на фоне нового вероятного вторжения РФ в Украину офис образовательного омбудсмена подготовил рекомендации, каким должно быть содержание таких рюкзаков. Об этом 22 февраля сообщил в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Самое главное – помнить, что эвакуационные рюкзаки должны быть заранее подготовлены, висеть на видном месте, не быть тяжелыми, цвет рюкзака должен быть ярким (красный, оранжевый). Когда учителя/воспитатели оденут эти рюкзаки, то для детей будет ориентир взрослого, которому можно доверять", – отметил он.

Согласно рекомендациям, в эвакуационном рюкзаке каждого из школьников должны быть следующие вещи:

  • бутылка воды;
  • батончики;
  • записка от родителей с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, даты рождения, адреса проживания, контактами родителей, семейным фото (по желанию);
  • комплект сменного белья и одежды.

Рекомендуемое содержание рюкзака для класса/группы (один рюкзак на класс):

  • рюкзак яркого цвета;
  • несколько чистых листов бумаги;
  • ручка, карандаш;
  • блокнот с жестким переплетом;
  • фонарик и дополнительные батарейки к нему;
  • аптечка;
  • маленькое радио на батарейках + батарейки;
  • свисток;
  • вода, стаканчики;
  • термоодеяла;
  • несколько упаковок крупных мусорных пакетов;
  • два-три маркера;
  • несколько виниловых перчаток;
  • веревка;
  • маски для всех детей;
  • скотч и ножницы;
  • ведро (желательно складное, вместо туалета);
  • туалетная бумага или рулон бумажных полотенец;
  • влажные салфетки;
  • раскладная клеенка для приватности при посещении самодельного туалета;
  • мультитул (многофункциональный инструмент, объединяющий несколько портативных инструментов);
  • энергетические батончики для всех детей класса/группы.
https://www.facebook.com/Education.Ombudsman.Sergii.Gorbachov/posts/438299008090433

Контекст:

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Путин также попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать "договоры о дружбе и взаимопомощи" с обеими "республиками".

Этому предшествовала эскалация на линии разграничения и провокации со стороны боевиков – начиная с 17 февраля количество обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований выросло на порядок.

Еще с конца октября американские СМИ начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни. В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность. Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ.

Указы Путина о признании "независимости" оккупированных территорий Украины официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим в ночь на 22 февраля был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге 23 февраля анонсировал введение чрезвычайного положения в стране. Это решение еще должна поддержать Верховная Рада.

Теги: Россия, Украина, угрозы, эвакуация, вторжение, российская агрессия, школьники, школы, образовательный омбудсмен, Сергей Горбачев
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