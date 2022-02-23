Образовательный омбудсмен рассказал, что должно быть в эвакуационном рюкзаке школьника

Эвакуационные рюкзаки должны быть заранее подготовлены и висеть на видном месте Фото: EPA

"Самое главное – помнить, что эвакуационные рюкзаки должны быть заранее подготовлены, висеть на видном месте, не быть тяжелыми, цвет рюкзака должен быть ярким (красный, оранжевый). Когда учителя/воспитатели оденут эти рюкзаки, то для детей будет ориентир взрослого, которому можно доверять", – отметил он.

Согласно рекомендациям, в эвакуационном рюкзаке каждого из школьников должны быть следующие вещи:

бутылка воды;

батончики;

записка от родителей с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, даты рождения, адреса проживания, контактами родителей, семейным фото (по желанию);

комплект сменного белья и одежды.

Рекомендуемое содержание рюкзака для класса/группы (один рюкзак на класс):