МОН Украины рекомендует прекратить образовательный процесс на две недели

"С целью обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса сегодня направлено письмо руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений профессионального высшего и высшего образования с рекомендацией по прекращению образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявлениях каникул на два недели", – написал он

Шкарлет обратился с призывом не паниковать и следовать рекомендациям государственных и местных органов власти, а также правоохранителей.