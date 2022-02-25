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МОН Украины рекомендует прекратить образовательный процесс на две недели

Письма с рекомендациями приостановить учебный процесс направили в местные управления образования инауки
Письма с рекомендациями приостановить учебный процесс направили в местные управления образования инауки
Фото: depositphotos.com

Министерство образования и науки Украины призывает прекратить образовательный процесс на две недели. Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"С целью обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса сегодня направлено письмо руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений профессионального высшего и высшего образования с рекомендацией по прекращению образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявлениях каникул на два недели", – написал он

Шкарлет обратился с призывом не паниковать и следовать рекомендациям государственных и местных органов власти, а также правоохранителей.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.

О введении санкций против России заявили, в частности, СШАВеликобританияКанада и Евросоюз.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: образование, КГГА, школьники, война в Украине, школы, Минобразования, Сергей Шкарлет
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