В 2022 году отменят ВНО, итоговую аттестацию и вступительные экзамены – Шкарлет

"На сегодня подан законопроект, который для учеников выпускных 11-х классов только в 2022 году отменяет государственную итоговую аттестацию, отменяет ВНО, отменяет вступление по Единому вступительному экзамену и по Единому профессиональному вступительному испытанию. Сразу скажу, что никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения каких-либо проявлений коррупции. Будет создано нечто вроде ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ВНО", – сказал он.

Министр выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит проект закона в ближайшее время.

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