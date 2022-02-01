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В Украине 1 февраля стартовала регистрация на ВНО. В Минобразования опубликовали график тестирований

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Шкарлет сообщил, что ВНО в Украине будет проходить по 13-ти учебным предметам
Шкарлет сообщил, что ВНО в Украине будет проходить по 13-ти учебным предметам
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

1 февраля в Украине стартует регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом в Telegram 31 января сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Регистрация будет продолжаться до 9 марта.

Основная сессия ВНО пройдет с 23 мая по 17 июня.

"Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум по пяти учебных предметах. В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам", – написал министр.

В Минобразования сообщили, что если участники хотят пройти ВНО по более чем пяти предметам, они могут сделать это на средства физических и юридических лиц.

"Стоимость сдачи дополнительных учебных предметов будет отличаться в зависимости от того, есть ли в сертификационных работах задачи открытой формы с развернутым ответом, ведь такие проверяют экзаменаторы. Чтобы дополнительно сдать тест по одному из иностранных языков (английский, немецкий, испанский или французский) в 2022 году нужно будет уплатить 789 грн, стоимость сдачи других учебных предметов (история Украины, география, физика, химия или биология) составит 354 грн", – проинформировали в министерстве.

Участники не позже 29 апреля должны загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

В Минобразования также опубликовали график проведения ВНО: 

  • 23 мая – физика;
  • 26 мая – химия;
  • 31 мая – украинский язык, украинский язык и литература;
  • 3 июня – математика, математика (задание уровня стандарта);
  • 6 июня – испанский, немецкий, французский языки;
  • 7 июня – английский язык;
  • 10 июня – история Украины;
  • 14 июня – география;
  • 17 июня – биология.

Информация о результатах тестирования по всем предметам будет размещенм до 30 июня на информационных страницах участников тестирования.

Контекст:

В 2021 году основная сессия ВНО проходила с 21 мая по 15 июня. 29 июня стартовала дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на основной. Она длилась до 14 июля включительно.

10% участников ВНО-2021 по английскому языку не сдали тестирование, по математике ВНО не сдал 31% абитуриентов, по физике – 8%, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ВНО, абитуриенты, Минобразования, Сергей Шкарлет
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