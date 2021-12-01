Рада приняла постановление о премиях по 100 тыс. грн 30 лучшим участникам ВНО

Премию присудили 30 участникам ВНО (.docx) с целью их адресной поддержки, стимулирования продолжения ими обучения в украинских вузах и "повышения престижности получения качественного образования".

Как указано в пояснительной записке, по 100 тыс. грн получат участники ВНО, которые сдали в этом году тесты по четырем и больше предметам и набрали в сумме не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов – хотя бы по одному предмету. При этом они должны были поступить в украинские вузы и подписать контракт об обучении.

Как пишет УНИАН, во время представления проекта постановления нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что в списке есть один человек, который получил 200 баллов по трем предметам.