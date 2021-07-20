Пятая часть абитуриентов не сдала ВНО по истории Украины – Центр оценивания качества образования

ВНО по истории в этом году состоялось 4 июня Фото: depositphotos.com

"Почти 20% наших абитуриентов не сдали тест по истории Украины. Это дети, которые совершенно не владеют картографическими умениями и абсолютно не ориентируются в исторической хронологии, не в том понятии, что, где, когда и как происходило, а они не способны расположить события, между которыми расстояние 10 – 20 лет", – отметил Бойко.

По его словам, абитуриента не способны анализировать элементарную диаграмму и соотносить дату на ней с вариантом ответа. Получив полное среднее образование в условиях независимости, они не способны вспомнить четыре канонических события, которые привели к независимости Украины.

"С точки зрения обществоведческого компонента наши дети демонстрируют более угрожающие и более неутешительные результаты, нежели те, которые демонстрируют по математике", – подчеркнул Бойко.

ВНО по истории в этом году состоялось 4 июня. В тестировании принял участие 203,361 тыс. человек, сообщал сайт Министерства образования Украины.