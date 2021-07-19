Большинство украинцев считают, что ВНО снизило уровень коррупции при поступлении в вузы – опрос

34% опрошенных не согласны с утверждением, что внедрение ВНО уменьшило коррупцию при поступлении в вузы.

Еще 7,8% респондентов затруднились с ответом.

В целом внешнее независимое оценивание поддерживают 70,5% граждан, не поддерживают – 22,7%.

При этом 73,7% украинцев думают, что ВНО ставит всех учеников в равные условия. 20% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% – для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% – для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% – для показателей, близких к 1% или 99%.