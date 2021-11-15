От 9 тыс. до 15 тыс. грн. В Ивано-Франковске учащихся будут премировать за высокие баллы на ВНО

Размер премии будет зависеть от полученных на ВНО баллов: за 198 баллов школьник получит 9 тыс. грн, за 199 – 12 тыс. грн, а за 200 – 15 тыс. грн.
Тем, кто получит высокие баллы по нескольким предметам, обещают вознаграждение за каждый результат.
"Учиться никогда не поздно, можно даже научиться учиться, а за знание получить премию. На исполкоме приняли решение поощрять одаренных детей", – написал Марцинкив.
Результаты внешнего независимого оценивания стали основным критерием отбора студентов в высшие учебные заведения с 2008 года.
В 2021 году основная сессия ВНО проходила с 21 мая по 15 июня. 29 июня стартовала дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на основной. Она длилась до 14 июля включительно.
В этом году около 20% абитуриентов не прошли внешнее независимое оценивание по истории Украины, по английскому языку – 10%, по математике – 31%.
Доктор политических наук, проректор Киевского национального университета культуры и искусств Инна Костыря считает, что эпидемия, карантин и перевод обучения в школах в онлайн негативно повлияли на качество подготовки учеников к ВНО.