От 9 тыс. до 15 тыс. грн. В Ивано-Франковске учащихся будут премировать за высокие баллы на ВНО

В Ивано-Франковске учащихся будут награждать премиями за высокие баллы на ВНО Фото: depositphotos.com

Размер премии будет зависеть от полученных на ВНО баллов: за 198 баллов школьник получит 9 тыс. грн, за 199 – 12 тыс. грн, а за 200 – 15 тыс. грн.

Тем, кто получит высокие баллы по нескольким предметам, обещают вознаграждение за каждый результат.

"Учиться никогда не поздно, можно даже научиться учиться, а за знание получить премию. На исполкоме приняли решение поощрять одаренных детей", – написал Марцинкив.