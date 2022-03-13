В Мариуполь едет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации – ОП

Кроме того, сегодня будут работать гуманитарные коридоры еще по ряду направлений:

"Эвакуация проводится бесплатно", – подчеркнул Тимошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.

Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже – к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно. По информации горсовета Мариуполя на 11 марта, в результате вражеских обстрелов погибло более 1500 человек.

Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером. Все планы по эвакуации из Мариуполя пока срывались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора.

В 22.00 12 марта в горсовете Мариуполя проинформировали, что гуманитарный караван проехал большую часть своего пути и продолжает движение.