Мэр Мелитополя записал первое обращение после освобождения из плена российских оккупантов

"В первую очередь хочу поблагодарить каждого мелитопольца, который, не боясь быть в заключении, не боясь репрессий, не боясь допросов, отстаивал свою позицию. Выходил на митинги, тем самым декларируя, что мы – свободный народ, мы украинцы, мы мелитопольцы – у нас так принято – отстаивать свои интересы громко... Чуть позже я расскажу все подробно. Мы поговорим о планах", – сказал он.
Федоров выразил уверенность, что вскоре на центральной площади Мелитополя будет поднят украинский флаг.
"А те, кто его снимал, точно не будут жить в нашем прекрасном городе", – добавил мэр.
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.
12 марта депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться.
16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что Федорова обменяла на солдат ВС РФ 2002–2003 годов рождения.