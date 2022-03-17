Мэр Мелитополя записал первое обращение после освобождения из плена российских оккупантов

Федоров: Хочу поблагодарить каждого мелитопольца, который, не боясь быть в заключении, не боясь репрессий, не боясь допросов, отстаивал свою позицию Фото: Ivan Fedorov / Facebook

"В первую очередь хочу поблагодарить каждого мелитопольца, который, не боясь быть в заключении, не боясь репрессий, не боясь допросов, отстаивал свою позицию. Выходил на митинги, тем самым декларируя, что мы – свободный народ, мы украинцы, мы мелитопольцы – у нас так принято – отстаивать свои интересы громко... Чуть позже я расскажу все подробно. Мы поговорим о планах", – сказал он.

Федоров выразил уверенность, что вскоре на центральной площади Мелитополя будет поднят украинский флаг.

"А те, кто его снимал, точно не будут жить в нашем прекрасном городе", – добавил мэр.