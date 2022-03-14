Резников: Враг теряет уверенность, "пришельцы" в Крыму готовятся бежать. И не зря

Резников о россиянах: Террористам здесь не место Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"На днях мы вспоминаем начало войны, события в Крыму и Донецкой и Луганской областях. Несмотря на то, что на юге Украины очень непростая ситуация, мы видим, как враг теряет уверенность. "Пришельцы" в Крыму очень нервничают, часть уже готовится бежать. И не зря", – написал он.

Министр отметил, что в Мариуполе и Вооруженные силы Украины, и мирные граждане "демонстрируют сверхчеловеческую стойкость".

"Наши люди в Херсоне, Голой Пристани, Геническе, Каховке, Мелитополе, Бердянске и других населенных пунктах показывают "заблудшим" оккупантам направление, которого они заслуживают. Террористам здесь не место и их здесь не будет", – заявил Резников.

Он подчеркнул, что "впереди еще много испытаний" и сложностей, поэтому концентрацию терять нельзя.

Война России против Украины. Главное