Резников: Враг теряет уверенность, "пришельцы" в Крыму готовятся бежать. И не зря

"На днях мы вспоминаем начало войны, события в Крыму и Донецкой и Луганской областях. Несмотря на то, что на юге Украины очень непростая ситуация, мы видим, как враг теряет уверенность. "Пришельцы" в Крыму очень нервничают, часть уже готовится бежать. И не зря", – написал он.
Министр отметил, что в Мариуполе и Вооруженные силы Украины, и мирные граждане "демонстрируют сверхчеловеческую стойкость".
"Наши люди в Херсоне, Голой Пристани, Геническе, Каховке, Мелитополе, Бердянске и других населенных пунктах показывают "заблудшим" оккупантам направление, которого они заслуживают. Террористам здесь не место и их здесь не будет", – заявил Резников.
Он подчеркнул, что "впереди еще много испытаний" и сложностей, поэтому концентрацию терять нельзя.
Война России против Украины. Главное
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
До этого, в 2014 году, Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. В августе 2021 года бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов привел данные, согласно которым страна-оккупант незаконно переселила на полуостров от 170 тыс. до более 750 тыс. граждан РФ.