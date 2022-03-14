Парламент Эстонии призвал страны – члены ООН закрыть небо над Украиной

Соответствующее обращение поддержало 90 депутатов парламента Эстонии (в состав Рийгикогу входит 101 депутат).
"Рийгикогу выражает поддержку защитникам и народу Украины в их борьбе с Российской Федерацией, развязавшей преступную войну, и призывает оказать Украине всестороннюю поддержку в войне за сохранение своих свободы, суверенитета и территориальной целостности, – говорится в сообщении. – Рийгикогу обращается к государствам – членам ООН, чтобы они незамедлительно приняли меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых жертв среди гражданского населения Украины".
Это "первое решение парламента страны, входящей в ЕС и НАТО", отметил в Facebook глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Спикер парламента Украины поблагодарил председателя и депутатов Рийгикогу за это решение – "за смелость и преданность Украине".
"Первым быть сложно, ответственно и почетно… Это решение должно стать примером решительности для других парламентов мира. Ведь парламентарии – это представители народа. А народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной", – подчеркнул Стефанчук.
Война России против Украины. Главное
С начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону. Президент Владимир Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.
5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".