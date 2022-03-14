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Парламент Эстонии призвал страны – члены ООН закрыть небо над Украиной

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Обращение к странам членам ООН закрыть небо над Украиной поддержало 90 депутатов парламента Эстонии
Обращение к странам – членам ООН закрыть небо над Украиной поддержало 90 депутатов парламента Эстонии
Фото: riigikogu.ee

Парламент Эстонии (Рийгикогу) 14 марта призвал страны – члены ООН закрыть небо над Украиной от авиаударов со стороны российского оккупанта. Об этом сообщается на сайте Рийгикогу.

Соответствующее обращение поддержало 90 депутатов парламента Эстонии (в состав Рийгикогу входит 101 депутат).

"Рийгикогу выражает поддержку защитникам и народу Украины в их борьбе с Российской Федерацией, развязавшей преступную войну, и призывает оказать Украине всестороннюю поддержку в войне за сохранение своих свободы, суверенитета и территориальной целостности, – говорится в сообщении. – Рийгикогу обращается к государствам – членам ООН, чтобы они незамедлительно приняли меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых жертв среди гражданского населения Украины".

Это "первое решение парламента страны, входящей в ЕС и НАТО", отметил в Facebook глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Спикер парламента Украины поблагодарил председателя и депутатов Рийгикогу за это решение – "за смелость и преданность Украине".

"Первым быть сложно, ответственно и почетно… Это решение должно стать примером решительности для других парламентов мира. Ведь парламентарии – это представители народа. А народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной", – подчеркнул Стефанчук.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/378332504113594

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону. Президент Владимир Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.

5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, НАТО, ООН, Эстония, депутаты, призыв, вторжение, жертвы, парламент, война России против Украины, Руслан Стефанчук, спикер, обращение, ЕС
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