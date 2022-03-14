Парламент Эстонии призвал страны – члены ООН закрыть небо над Украиной

Соответствующее обращение поддержало 90 депутатов парламента Эстонии (в состав Рийгикогу входит 101 депутат).

"Рийгикогу выражает поддержку защитникам и народу Украины в их борьбе с Российской Федерацией, развязавшей преступную войну, и призывает оказать Украине всестороннюю поддержку в войне за сохранение своих свободы, суверенитета и территориальной целостности, – говорится в сообщении. – Рийгикогу обращается к государствам – членам ООН, чтобы они незамедлительно приняли меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых жертв среди гражданского населения Украины".

Это "первое решение парламента страны, входящей в ЕС и НАТО", отметил в Facebook глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Спикер парламента Украины поблагодарил председателя и депутатов Рийгикогу за это решение – "за смелость и преданность Украине".

"Первым быть сложно, ответственно и почетно… Это решение должно стать примером решительности для других парламентов мира. Ведь парламентарии – это представители народа. А народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной", – подчеркнул Стефанчук.

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