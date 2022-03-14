Во Флоренции на митинг в поддержку Украины вышло 20 тыс. человек. Зеленский обратился к ним по видеосвязи: "Говорите политикам, чтобы закрыли небо!"

Зеленский – итальянцам: Мы должны быть вместе в европейском сообществе. Это очень важно для Украины Фото: EPA

В нем принимали участие около 20 тыс. человек.

Инициатором акции "Города вместе с Украиной" стал мэр Флоренции Дарио Нарделла, к ней присоединились более 100 итальянских и других европейских городов, они запустили в соцсетях хештег #CitiesWithUkraine.

К собравшимся по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. Текст его речи опубликован на сайте главы государства.

В послании он рассказал, как оккупанты бомбят жилые квартиры в разных украинских городах, обстреливают школы и больницы, убивают мирное население, в том числе детей.

"У меня постоянно спрашивают в интервью: как Европа может помочь Украине? Я формулирую вопрос иначе: как Европа может помочь себе? Потому что это война не только против нашего народа, не только против украинцев. Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют. Против нашего умения жить. Жить, а не убивать, как российские военные на нашей земле", – сказал президент.

Зеленский заявил, что уверен: итальянцы хотят остановить войну, как и украинцы.

"И потому мой ответ о помощи для Украины, которая необходима, звучит логично, естественно для миллионов людей в демократических странах. Нужно давить. Нужны такие санкции против России, чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей. Нужна такая принципиальность европейского бизнеса, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизни", – сказал президент.

Он призвал собравшихся давить на бизнес, который еще остается в России, чтобы он покидал российский рынок, а также "говорить своим политикам, чтобы закрыли небо над Украиной от российских ракет и самолетов".

"Это защитит нас. Таких же, как вы. Совершенно таких же! Вы это знаете. Вы это ощущаете. Вы видите меня и все это понимаете. И вы знаете, что мы должны быть вместе в европейском сообществе. Это очень важно для Украины. И это очень важно для вас, для Европы. Потому что это усилит Европу. Это защитит Европу. Это остановит войну навсегда", – сказал президент Украины.

ВИДЕО

Видео: Офіс Президента України / YouTube

Один из участников митинга, Винченцо Гальди, показал в Twitter, как его участники реагировали на выступление президента Украины.

В митинге также приняли участие несколько итальянских министров, а кроме послания Зеленского, собравшимся транслировали обращение мэра Киева Виталия Кличко.

Нарделла показал в Twitter, сколько людей собралось на акцию во Флоренции.

"Спасибо, Дарио Нарделла, за поддержку украинского народа и нашей страны. Украина выстоит и победит!" – написало посольство Украины в Италии в Twitter.

Grazie @DarioNardella @comunefi per il sostegno il popolo ucraino e il nostro Paese *

L’Ucraina resisterà e vincerà !!! pic.twitter.com/Wn3vb2uljq — Ukr Embassy to Italy (@UKRinIT) March 12, 2022

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