Во Флоренции на митинг в поддержку Украины вышло 20 тыс. человек. Зеленский обратился к ним по видеосвязи: "Говорите политикам, чтобы закрыли небо!"

В нем принимали участие около 20 тыс. человек.
Инициатором акции "Города вместе с Украиной" стал мэр Флоренции Дарио Нарделла, к ней присоединились более 100 итальянских и других европейских городов, они запустили в соцсетях хештег #CitiesWithUkraine.
К собравшимся по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. Текст его речи опубликован на сайте главы государства.
В послании он рассказал, как оккупанты бомбят жилые квартиры в разных украинских городах, обстреливают школы и больницы, убивают мирное население, в том числе детей.
"У меня постоянно спрашивают в интервью: как Европа может помочь Украине? Я формулирую вопрос иначе: как Европа может помочь себе? Потому что это война не только против нашего народа, не только против украинцев. Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют. Против нашего умения жить. Жить, а не убивать, как российские военные на нашей земле", – сказал президент.
Зеленский заявил, что уверен: итальянцы хотят остановить войну, как и украинцы.
"И потому мой ответ о помощи для Украины, которая необходима, звучит логично, естественно для миллионов людей в демократических странах. Нужно давить. Нужны такие санкции против России, чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей. Нужна такая принципиальность европейского бизнеса, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизни", – сказал президент.
Он призвал собравшихся давить на бизнес, который еще остается в России, чтобы он покидал российский рынок, а также "говорить своим политикам, чтобы закрыли небо над Украиной от российских ракет и самолетов".
"Это защитит нас. Таких же, как вы. Совершенно таких же! Вы это знаете. Вы это ощущаете. Вы видите меня и все это понимаете. И вы знаете, что мы должны быть вместе в европейском сообществе. Это очень важно для Украины. И это очень важно для вас, для Европы. Потому что это усилит Европу. Это защитит Европу. Это остановит войну навсегда", – сказал президент Украины.
Один из участников митинга, Винченцо Гальди, показал в Twitter, как его участники реагировали на выступление президента Украины.
In #Florence, Cities stand with #Ukraine. #Zelensky's live speech #StopPutinNOW #UkraineUnderAttack #stopwar #peace pic.twitter.com/nKmNq36iu7— * * (@vincenzogaldi) March 12, 2022
В митинге также приняли участие несколько итальянских министров, а кроме послания Зеленского, собравшимся транслировали обращение мэра Киева Виталия Кличко.
Нарделла показал в Twitter, сколько людей собралось на акцию во Флоренции.
Per la pace ci vuole coraggio.#CitiesWithUkraine #Firenze pic.twitter.com/95QNSorddn— Dario Nardella (@DarioNardella) March 12, 2022
Una piazza di speranza.#CitiesWithUkraine #Firenze pic.twitter.com/nJtRrPohr0— Dario Nardella (@DarioNardella) March 12, 2022
"Спасибо, Дарио Нарделла, за поддержку украинского народа и нашей страны. Украина выстоит и победит!" – написало посольство Украины в Италии в Twitter.
Grazie @DarioNardella @comunefi per il sostegno il popolo ucraino e il nostro Paese *— Ukr Embassy to Italy (@UKRinIT) March 12, 2022
L’Ucraina resisterà e vincerà !!! pic.twitter.com/Wn3vb2uljq
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 19-й день войны в Украине. По данным телеканала BFMTV, президент РФ Владимир Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны", поэтому против РФ готовят новые санкции.
По последним данным украинских властей, с начала вторжения РФ в Украину погибло 85 детей (в своем послании Зеленский упоминал о 79 погибших). Точное количество погибших всех гражданских лиц пока неизвестно.
С первого дня вторжения по всему миру проходят акции солидарности с Украиной.