ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во Флоренции на митинг в поддержку Украины вышло 20 тыс. человек. Зеленский обратился к ним по видеосвязи: "Говорите политикам, чтобы закрыли небо!"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зеленский итальянцам: Мы должны быть вместе в европейском сообществе. Это очень важно для Украины
Зеленский – итальянцам: Мы должны быть вместе в европейском сообществе. Это очень важно для Украины
Фото: EPA

12 марта в итальянской Флоренции состоялся массовый митинг в поддержку Украины, на которую в конце февраля напала Россия, сообщило издание Luce.

В нем принимали участие около 20 тыс. человек.

Инициатором акции "Города вместе с Украиной" стал мэр Флоренции Дарио Нарделла, к ней присоединились более 100 итальянских и других европейских городов, они запустили в соцсетях хештег #CitiesWithUkraine.

К собравшимся по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. Текст его речи опубликован на сайте главы государства.

В послании он рассказал, как оккупанты бомбят жилые квартиры в разных украинских городах, обстреливают школы и больницы, убивают мирное население, в том числе детей.

"У меня постоянно спрашивают в интервью: как Европа может помочь Украине? Я формулирую вопрос иначе: как Европа может помочь себе? Потому что это война не только против нашего народа, не только против украинцев. Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют. Против нашего умения жить. Жить, а не убивать, как российские военные на нашей земле", – сказал президент.

Зеленский заявил, что уверен: итальянцы хотят остановить войну, как и украинцы.

"И потому мой ответ о помощи для Украины, которая необходима, звучит логично, естественно для миллионов людей в демократических странах. Нужно давить. Нужны такие санкции против России, чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей. Нужна такая принципиальность европейского бизнеса, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизни", – сказал президент.

Он призвал собравшихся давить на бизнес, который еще остается в России, чтобы он покидал российский рынок, а также "говорить своим политикам, чтобы закрыли небо над Украиной от российских ракет и самолетов".

"Это защитит нас. Таких же, как вы. Совершенно таких же! Вы это знаете. Вы это ощущаете. Вы видите меня и все это понимаете. И вы знаете, что мы должны быть вместе в европейском сообществе. Это очень важно для Украины. И это очень важно для вас, для Европы. Потому что это усилит Европу. Это защитит Европу. Это остановит войну навсегда", – сказал президент Украины.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube

Один из участников митинга, Винченцо Гальди, показал в Twitter, как его участники реагировали на выступление президента Украины.

В митинге также приняли участие несколько итальянских министров, а кроме послания Зеленского, собравшимся транслировали обращение мэра Киева Виталия Кличко.

Нарделла показал в Twitter, сколько людей собралось на акцию во Флоренции.

"Спасибо, Дарио Нарделла, за поддержку украинского народа и нашей страны. Украина выстоит и победит!" – написало посольство Украины в Италии в Twitter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 19-й день войны в Украине. По данным телеканала BFMTV, президент РФ Владимир Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны", поэтому против РФ готовят новые санкции.

По последним данным украинских властей, с начала вторжения РФ в Украину погибло 85 детей (в своем послании Зеленский упоминал о 79 погибших). Точное количество погибших всех гражданских лиц пока неизвестно.

С первого дня вторжения по всему миру проходят акции солидарности с Украиной.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Виталий Кличко, Украина, Италия, митинг, нападение, вторжение, Владимир Зеленский, Флоренция, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" – и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (14581)
2
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (14325)
3
Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (8015)
4
"Ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" Узерли возмутила сеть продолжением сотрудничества с российской компанией (3397)
5
"Боже, яке кончене!" Дурнев создал паблик, в котором собрал реакцию бьющихся в истерике блогеров из РФ на блокировку доступа к Instagram (3204)
6
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины (2371)
7
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (2245)
8
"Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников (2058)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS