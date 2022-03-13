В разговоре с Макроном Путин не проявил воли к прекращению войны, Франция введет новые санкции – СМИ

Такое решение основано на результатах переговоров, которые провели сегодня с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
В ходе разговора, который BFMTV называет "очень откровенным и трудным", лидеры Германии и Франции требовали прекратить осаду Мариуполя, где "ситуация по-человечески неприемлема".
В результате телефонных переговоров Путин "не проявил воли к прекращению войны", поэтому было решено ужесточить санкции против России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее сегодня Шольц и Макрон провели 75-минутный телефонный разговор с Путиным. Переговоры были "частью продолжающихся международных усилий по прекращению войны в Украине". Шольц и Макрон призвали Путина к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому решению войны. Подробности разговора было решено не разглашать.
После этого Шольц и Макрон созвонились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Говорили о том, как прекратить войну.
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Глава Кремля в разговоре с Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации Украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины, сообщалось на сайте Кремля.
По данным главного расследователя Bellingcat Христо Грозева, на переговорах с Украиной Россия требовала назначения премьер-министром нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, признания Крыма и ОРДЛО и "никакого НАТО".