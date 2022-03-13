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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович заявил, что, если Кадыров в Украине, его уничтожат. Кадыров предложил "постучать в двери"

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Арестович о Кадырове: Ну пусть постучит
Арестович о Кадырове: Ну пусть постучит
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Если присутствие главы Чечни Рамзана Кадырова под Киевом будет подтверждено, то Вооруженные силы Украины уничтожат его. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона 13 марта, сообщили "Факти".

13 марта в сети появился ролик, который опубликовал в том числе чеченский государственный канал "Грозный", с описанием: "Глава ЧР Рамзан Кадыров вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине". В разговоре на видео подчиненный отчитывается об операции по захвату детского дома в 7 км от Киева. Ролик снят в темном подвале, где именно и когда – неизвестно.

"Сейчас проверяется, информация верная или нет, но есть информация, что вчера его видели в Грозном. Но за сутки можно и под Киев переехать. Тем не менее его появление ничего не решает. Будет информация – уничтожим. Не установим информацию – уничтожим в следующий раз", – сказал советник руководителя ОП.

Telegram-канал Kadyrov_95 перепостил заголовок "Если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожит – Арестович" и ответил: "Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?"

СМИ называют канал Kadyrov_95 "близким к главе ЧР ресурсом" ("Настоящее время") или "официальным Telegram-каналом главы Чечни" ("Новая газета").

В свою очередь, Арестович прокомментировал это предложение в своем Facebook, написав: "Ну пусть постучит".

Скриншот: Алексей Арестович / Facebook
Скриншот: Алексей Арестович / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, Алексей Арестович, война России против Украины
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