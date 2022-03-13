ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента прогнозируют, что оккупанты еще две-три недели будут пытаться наступать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович: Нужно четко понимать, что будет еще одна попытка с их стороны наступать
Арестович: Нужно четко понимать, что будет еще одна попытка с их стороны наступать
Фото: president.gov.ua

В ближайшие недели российские войска попытаются бросить свои резервы в наступление. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 12 марта в эфире единого телемарафона ряда украинских каналов, его цитирует "Укринформ".

"Нужно четко понимать: будет еще одна попытка с их стороны наступать. Сейчас они на паузе, под Киевом они практически разгромлены, встали в оборону, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на те направления, на которых у них успех наметился", – отметил Арестович.

По его словам, наступление может возобновиться в зоне ООС, в направлении Мариуполя, Харьковской области, под Киевом.

"Но поскольку они бестолковые и все сделают не так, как нужно, снова, то и эти резервы полягут. Но это может занять еще 10 дней – неделю с начала, как их введут в бой. То есть я даю две-три, может, три с половиной недели их попыток после паузы активно наступать. После того они станут, как зайчики, потому что воевать будет нечем", – убежден советник руководителя ОП.

В то же время он отметил, что после этого наступит время позиционной войны, в занятых населенных пунктах захватчики займут позиции обороны и будут значительно уязвимее. Советник главы ОП заверил, что эта фаза войны для Украины выгоднее, а враг пойдет на "настоящие переговоры".

В то же время Арестович проинформировал, что всего на территорию Украины зашли более 90 батальонно-тактических групп, из которых около 15 уничтожены полностью украинской армией, 18–20 – небоеспособны.

Сейчас Россия, по его данным, снимает силы с Абхазии, Нагорного Карабаха и под видом частичной мобилизации пытается восстановить 20–30 БТГр, также сообщается о привлечении сирийцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Алексей Арестович, наступление, война России против Украины, Офис президента Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" – и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (14512)
2
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (14205)
3
Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (7470)
4
"Ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" Узерли возмутила сеть продолжением сотрудничества с российской компанией (3388)
5
"Боже, яке кончене!" Дурнев создал паблик, в котором собрал реакцию бьющихся в истерике блогеров из РФ на блокировку доступа к Instagram (3172)
6
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины (2361)
7
"Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников (2049)
8
"Увидеть мне б рашиста мать. Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!" Билык написала стих-предсказание о войне. Видео (1698)
 
 
 
 