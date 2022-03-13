В Офисе президента прогнозируют, что оккупанты еще две-три недели будут пытаться наступать

Арестович: Нужно четко понимать, что будет еще одна попытка с их стороны наступать Фото: president.gov.ua

"Нужно четко понимать: будет еще одна попытка с их стороны наступать. Сейчас они на паузе, под Киевом они практически разгромлены, встали в оборону, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на те направления, на которых у них успех наметился", – отметил Арестович.

По его словам, наступление может возобновиться в зоне ООС, в направлении Мариуполя, Харьковской области, под Киевом.

"Но поскольку они бестолковые и все сделают не так, как нужно, снова, то и эти резервы полягут. Но это может занять еще 10 дней – неделю с начала, как их введут в бой. То есть я даю две-три, может, три с половиной недели их попыток после паузы активно наступать. После того они станут, как зайчики, потому что воевать будет нечем", – убежден советник руководителя ОП.

В то же время он отметил, что после этого наступит время позиционной войны, в занятых населенных пунктах захватчики займут позиции обороны и будут значительно уязвимее. Советник главы ОП заверил, что эта фаза войны для Украины выгоднее, а враг пойдет на "настоящие переговоры".

В то же время Арестович проинформировал, что всего на территорию Украины зашли более 90 батальонно-тактических групп, из которых около 15 уничтожены полностью украинской армией, 18–20 – небоеспособны.

Сейчас Россия, по его данным, снимает силы с Абхазии, Нагорного Карабаха и под видом частичной мобилизации пытается восстановить 20–30 БТГр, также сообщается о привлечении сирийцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)