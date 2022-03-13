ВСУ за сутки сбили два самолета и два вертолета оккупантов – Генштаб ВСУ

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. Оккупанты продолжают размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, обстреливают мирное население, проводят незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодеваются в гражданскую одежду и форму ВСУ.

"Морально-психологическое состояние войск противника, участвующего в боях с Вооруженными силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов от исполнения приказов", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на территории Беларуси в медицинских учреждениях юго-восточного региона лечится большое количество раненых в боевых действиях на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы, накопленные для граждан Республики Беларусь, – около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения.

В связи с потерями вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

Вооруженные силы Украины за предыдущие сутки уничтожили два вертолета, два истребителя (один из которых – Су-34) и два беспилотника.