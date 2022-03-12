Арестович: Мы перемололи треть войска противника

"На самых больших оперативных направлениях противник истощил свои атакующие группировки и становится в оборону. Это касается киевского направления, черниговского, сумского, харьковского, южного, где отдельные силы противника пытаются продвигаться, но гибнут под нашими ударами", – отмечает он.

Единственные горячие точки сейчас – это зона ООС, Северодонецк, районы Волновахи и Мариуполя, но командование об этом знает и принимает соответствующие меры, подчеркнул Арестович.

"По данным нашего командования, более 90 батальонных тактических групп противник применил на территории Украины, начиная с 24 февраля. Более 30 из них уже уничтожены или выведены из строя, они потеряли боеспособность. Мы перемололи треть войска противника. Сейчас противник пытается "соскребать" резервы из миротворцев на Кавказе, Крыма, "ЛНР", "ДНР", проводя частичную мобилизацию", – сказал он.

По словам Арестовича, враг пытается создать дополнительную группировку до 20 тыс. человек и через несколько недель бросить ее на фронт.

"Но мы с вами понимаем, что если мы здесь перемололи элитные подразделения, то эта смазка для штыка вообще небоеспособна", – добавил он.

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